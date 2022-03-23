Манчини: «У Жоржиньо нет проблем с пенальти»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что готов доверить Жоржиньо исполнение пенальти в ближайших матчах.

Напомним, что полузащитник «Челси» не реализовал два одиннадцатиметровых в двух осенних поединках отборочного этапа против Швейцарии (0:0 и 1:1), что в итоге стоило итальянцам прямой путёвки на Чемпионат мира в Катаре.

«После этого он реализовал семь пенальти подряд [за «Челси»], так что ему удалось поправить прицел. Это не будет проблемой. Если будет назначен пенальти, мы его забьём», – приводит слова наставника итальянцев Tuttomercatoweb.

Сборная Италии сыграет против сборной Северной Македонии в полуфинале плей-офф за место на мундиале-2022. Победитель противостояния встретится в решающем стыковом матче с победителем пары Португалия – Турция.