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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Манчини: «У Жоржиньо нет проблем с пенальти»

23 Марта 2022 • 20:33 Комментировать
Челси
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Брентфорд
1.35 4.90 10.00
02.04 17:00

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что готов доверить Жоржиньо исполнение пенальти в ближайших матчах.

Напомним, что полузащитник «Челси» не реализовал два одиннадцатиметровых в двух осенних поединках отборочного этапа против Швейцарии (0:0 и 1:1), что в итоге стоило итальянцам прямой путёвки на Чемпионат мира в Катаре.

«После этого он реализовал семь пенальти подряд [за «Челси»], так что ему удалось поправить прицел. Это не будет проблемой. Если будет назначен пенальти, мы его забьём», – приводит слова наставника итальянцев Tuttomercatoweb.

Сборная Италии сыграет против сборной Северной Македонии в полуфинале плей-офф за место на мундиале-2022. Победитель противостояния встретится в решающем стыковом матче с победителем пары Португалия – Турция.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Италии Роберто Манчини Жоржиньо
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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