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«Он был как ребёнок» - Раньери вспомнил появление Абрамовича в «Челси»

16 Марта 2022 • 21:44 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
02.04 17:00

Когда Роман Абрамович в 2003 году купил «Челси», у руля клуба находился итальянский специалист Клаудио Раньери. Сейчас Раньери спросили, как наложенные на Абрамовича санкции отразятся на финансовом и спортивном здоровье клуба.

- Не думаю, что многое изменится. «Челси» - чемпион Европы и мира, на такой клуб всегда будут покупатели. Тревожит другое, что спорт слишком зависим от политики, в частности, от войны на Украине. Мы познакомились с Абрамовичем, когда он был молод и энергичен. Он словно попал в парк аттракционов. Он старался во все вникать, посещал каждый матч. Знаете, почему он выбрал «Челси»? Потому что в последнем туре мы опередили «Ливерпуль» и попали в зону Лиги чемпионов. Если бы не это, вся история «Челси» пошла бы иначе, - заявил Раньери, слова которого цитирует Il Messaggero.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Клаудио Раньери Роман Абрамович
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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