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Терри призывает «Челси» отдать капитанскую повязку Маунту

01 Апреля 2022 • 15:11 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
1.33 4.80 10.50
02.04 17:00
Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри поделился своим мнением насчёт того, кто должен стать новым капитаном клуба в случае ухода Сесара Аспилкуэты, которого на данный момент активно связывают с переходом в каталонскую «Барселону».
 
«Я думаю, что новым капитаном должен стать Маунт. Он отлично играет, полностью отдаёт всего себя на поле, а также его очень любят болельщики», – подытожил англичанин в беседе с Absolute Chelsea.
 
Напомним, что контракт действующего капитана «Челси» Сесара Аспиликуэты расчитан до конца текущего сезона. Испанец хочет получить от клуба предложение сроком на 2 года, тогда как «Челси» предлагает только 1.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Джон Терри Мэйсон Маунт
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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