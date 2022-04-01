Терри призывает «Челси» отдать капитанскую повязку Маунту

Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри поделился своим мнением насчёт того, кто должен стать новым капитаном клуба в случае ухода Сесара Аспилкуэты, которого на данный момент активно связывают с переходом в каталонскую «Барселону».

«Я думаю, что новым капитаном должен стать Маунт. Он отлично играет, полностью отдаёт всего себя на поле, а также его очень любят болельщики», – подытожил англичанин в беседе с Absolute Chelsea.

Напомним, что контракт действующего капитана «Челси» Сесара Аспиликуэты расчитан до конца текущего сезона. Испанец хочет получить от клуба предложение сроком на 2 года, тогда как «Челси» предлагает только 1.