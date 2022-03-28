Дани Алвес сравнил Тухеля с Гвардиолой

Защитник «Барселоны» Дани Алвес высказал своё мнение о совместной работе с Томасом Тухелем и Пепом Гвардиолой. Бразилец отметил, что у обоих тренеров есть очевидные сходства.

«Я могу понять, почему Тухеля сравнивают с Гвардиолой. Их главное сходство во многом состоит в том, что они оба способны находить для футболистов подходящее место на поле. Оба тренера прекрасно понимают то, на какой позиции игроки могут приносить наибольшую пользу».

Напомним, что Алвес проработал с Гвардиолой в «Барселоне» с 2008 по 2012 год и выиграл вместе с испанцем множество трофеев, среди которых два кубка Лиги чемпионов. Что касается Тухеля, то с ним бразилец пересекался в составе французского «ПСЖ».