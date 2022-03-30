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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» зимой предлагал 48 миллионов евро за Рафинью

30 Марта 2022 • 14:20 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
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02.04 17:00
Лондонский «Челси» этой зимой хотел купить полузащитника «Лидса» Рафинью. По сообщениям испанского издания Mundo Deportivo, «пенсионеры» предложили «павлинам» за бразильца 48 миллионов евро, но в ответ получили отказ.
 
Также сообщается, что до наложения санкций именно «Челси» являлся фаворитом в гонке за бразильца. Как только лондонцы получат нового владельца, возможно, они вновь возобновят попытки подписать Рафинью.
 
Напомним, что бразилец также интересен таким клубам, как «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Ливерпуль» и «ПСЖ». Недавно появилась информация, что у Рафиньи в контракте действует сумма отступных в 75 миллионов евро, которая в случае вылета «Лидса» из АПЛ снизится до 25 миллионов.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лидс Рафинья
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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