«Челси» зимой предлагал 48 миллионов евро за Рафинью

Лондонский «Челси» этой зимой хотел купить полузащитника «Лидса» Рафинью. По сообщениям испанского издания Mundo Deportivo, «пенсионеры» предложили «павлинам» за бразильца 48 миллионов евро, но в ответ получили отказ.

Также сообщается, что до наложения санкций именно «Челси» являлся фаворитом в гонке за бразильца. Как только лондонцы получат нового владельца, возможно, они вновь возобновят попытки подписать Рафинью.

Напомним, что бразилец также интересен таким клубам, как «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Ливерпуль» и «ПСЖ». Недавно появилась информация, что у Рафиньи в контракте действует сумма отступных в 75 миллионов евро, которая в случае вылета «Лидса» из АПЛ снизится до 25 миллионов.