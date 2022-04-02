Лукаку в 4-й раз подряд остался в запасе «Челси» на матч АПЛ

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку вновь оказался в основе своей команды на матч чемпионата Англии. В домашнем матче против «Брентфорда» бельгиец снова остался на скамейке запасных.

Напомним, что недавно появились слухи, согласно которым Лукаку позвонил руководству миланского «Интера» и заявил, что готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в итальянскую команду. Также Ромелу был связан с переходом в «ПСЖ».

В этом сезоне Лукаку отметился за «Челси» пятью голами в чемпионате Англии. Несмотря на неудачный отрезок, бельгиец остаётся лучшим бомбардиром клуба во всех турнирах с 12 голами в активе.