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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку в 4-й раз подряд остался в запасе «Челси» на матч АПЛ

02 Апреля 2022 • 16:12 Комментировать
Челси
0:0
Брентфорд
1.35 4.90 10.00
1-й тайм
Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку вновь оказался в основе своей команды на матч чемпионата Англии. В домашнем матче против «Брентфорда» бельгиец снова остался на скамейке запасных.
 
Напомним, что недавно появились слухи, согласно которым Лукаку позвонил руководству миланского «Интера» и заявил, что готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в итальянскую команду. Также Ромелу был связан с переходом в «ПСЖ».
 
В этом сезоне Лукаку отметился за «Челси» пятью голами в чемпионате Англии. Несмотря на неудачный отрезок, бельгиец остаётся лучшим бомбардиром клуба во всех турнирах с 12 голами в активе.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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Идет 1 минута Челси 0:0 Брентфорд 1.33 5.20 10.00
Идет 1 минута Вулверхэмптон 0:0 Астон Вилла 2.50 3.25 3.00
Идет 1 минута Брайтон 0:0 Норвич 1.61 4.10 5.60
Идет 1 минута Лидс 0:0 Саутгемптон 2.55 3.70 2.65
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02.04  19:30 Манчестер Юнайтед ... Лестер 1.51 4.80 6.00
03.04  16:00 Вест Хэм ... Эвертон 1.80 3.85 4.40
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