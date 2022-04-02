Киоун не понимает, почему Аспиликуэта хочет покинуть «Челси»

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун заявил, что не понимает Сесара Аспиликуэту, который раздумывает над уходом из лондонского «Челси». Согласно слухам, испанец может принять присоединиться к «Барселоне».

«Зачем Аспиликуэте нужно уходить в другое место? Ему нужно просто взглянуть на свою карьеру в «Челси». Здесь он был просто невероятен», – цитирует англичанина британское издание The Sun.

Напомним, что вчера на пресс-конференции главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что Аспиликуэта продлил контракт с лондонским клубом до конца следующего сезона. При этом немец не исключил, что защитник всё же может покинуть команду.