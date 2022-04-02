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Киоун не понимает, почему Аспиликуэта хочет покинуть «Челси»

02 Апреля 2022 • 14:29 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
1.35 4.90 10.00
Через 1 ч. 40 мин.
Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун заявил, что не понимает Сесара Аспиликуэту, который раздумывает над уходом из лондонского «Челси». Согласно слухам, испанец может принять присоединиться к «Барселоне».
 
«Зачем Аспиликуэте нужно уходить в другое место? Ему нужно просто взглянуть на свою карьеру в «Челси». Здесь он был просто невероятен», – цитирует англичанина британское издание The Sun.
 
Напомним, что вчера на пресс-конференции главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что Аспиликуэта продлил контракт с лондонским клубом до конца следующего сезона. При этом немец не исключил, что защитник всё же может покинуть команду.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сесар Аспиликуэта Мартин Киоун
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