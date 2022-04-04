Алонсо может перейти из «Челси» в «Атлетико»

Крайний защитник «Челси» Маркос Алонсо может перейти в «Атлетико». Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, 31-летний левый защитник «синих» уже много лет находится в шорт-листе наставника «матрасников» Диего Симеоне. Из-за ситуации с санкциями в отношении российского владельца Романа Абрамовича, перспективы Алонсо в клубе выглядят туманными. Его контракт истекает в 2023 году, и «Челси» может предпочесть трансфер этим летом, чтобы избежать рисков ухода игрока на правах свободного агента.

Летом 2016 года Алонсо перешёл в «Челси» из итальянской «Фиорентины» за 23 миллиона евро. За это время Маркос выиграл с лондонцами Чемпионат и кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также клубный Чемпионат мира. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

За 201 матч в «Челси» Алонсо забил 47 голов.