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Алонсо может перейти из «Челси» в «Атлетико»

04 Апреля 2022 • 17:13 Комментировать
Челси
1:4
Брентфорд
окончен

Крайний защитник «Челси» Маркос Алонсо может перейти в «Атлетико». Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, 31-летний левый защитник «синих» уже много лет находится в шорт-листе наставника «матрасников» Диего Симеоне. Из-за ситуации с санкциями в отношении российского владельца Романа Абрамовича, перспективы Алонсо в клубе выглядят туманными. Его контракт истекает в 2023 году, и «Челси» может предпочесть трансфер этим летом, чтобы избежать рисков ухода игрока на правах свободного агента.

Летом 2016 года Алонсо перешёл в «Челси» из итальянской «Фиорентины» за 23 миллиона евро. За это время Маркос выиграл с лондонцами Чемпионат и кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также клубный Чемпионат мира. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

За 201 матч в «Челси» Алонсо забил 47 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
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