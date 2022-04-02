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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эриксен забил первый гол после возвращения в АПЛ

02 Апреля 2022 • 18:23 Комментировать
Челси
1:4
Брентфорд
окончен
Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен забил свой первый гол в АПЛ после возвращения. В матче 30 тура чемпионата датчанин на выезде поразил ворота лондонского «Челси» и вывел свою команду вперёд.
 
Также этот гол стал первым для датчанина в футболке «Брентфорда». Напомним, что ранее Эриксен забил за сборную Дании в товарищеском матче против Нидерландов. 
 
Таким образом на счету полузащитника уже один гол и голевая передача в чемпионате Англии. Эриксен присоединился к «Брентфорду» зимой этого года на правах свободного агента из миланского «Интера». На данный момент «пчёлы» побеждают на выезде «Челси» со счётом 3:1.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристиан Эриксен Брентфорд
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