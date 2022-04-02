Эриксен забил первый гол после возвращения в АПЛ

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен забил свой первый гол в АПЛ после возвращения. В матче 30 тура чемпионата датчанин на выезде поразил ворота лондонского «Челси» и вывел свою команду вперёд.

Также этот гол стал первым для датчанина в футболке «Брентфорда». Напомним, что ранее Эриксен забил за сборную Дании в товарищеском матче против Нидерландов.

Таким образом на счету полузащитника уже один гол и голевая передача в чемпионате Англии. Эриксен присоединился к «Брентфорду» зимой этого года на правах свободного агента из миланского «Интера». На данный момент «пчёлы» побеждают на выезде «Челси» со счётом 3:1.