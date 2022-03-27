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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и «Челси» готовы пригласить Араухо

27 Марта 2022 • 22:22 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
1.33 4.90 10.50
02.04 17:00

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо попал в сферу интересов ещё двух представителей английской Премьер-лиги.

Как известно, в борьбе за подписание 23-летнего уругвайца лидирует «Манчестер Юнайтед», уже выходивший на связь с самим игроком. Согласно Express Sport, составить конкуренцию «Юнайтед» готовы лондонские «Челси» и «Арсенал», которые намерены сделать свой ход в случае неудачи в переговорах Араухо с «Барселоной» по новому контракту.

Соглашение Рональда Араухо с каталонцами рассчитано до следующего лета. Стороны заинтересованы в продлении, однако «Барселона» не может предложить защитнику требуемые условия из-за финансовых трудностей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Рональд Араухо
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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