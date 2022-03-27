«Арсенал» и «Челси» готовы пригласить Араухо

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо попал в сферу интересов ещё двух представителей английской Премьер-лиги.

Как известно, в борьбе за подписание 23-летнего уругвайца лидирует «Манчестер Юнайтед», уже выходивший на связь с самим игроком. Согласно Express Sport, составить конкуренцию «Юнайтед» готовы лондонские «Челси» и «Арсенал», которые намерены сделать свой ход в случае неудачи в переговорах Араухо с «Барселоной» по новому контракту.

Соглашение Рональда Араухо с каталонцами рассчитано до следующего лета. Стороны заинтересованы в продлении, однако «Барселона» не может предложить защитнику требуемые условия из-за финансовых трудностей.