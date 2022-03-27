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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рюдигер обойдётся своему новому клубу в 30 миллионов

27 Марта 2022 • 16:55 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
1.33 4.90 10.50
02.04 17:00

Покупателю Антонио Рюдигера придётся заплатить за защитника сборной Германии 30 миллионов евро, сообщает Daily Express.

Несмотря на то, что защитник «Челси» станет свободным агентом летом нынешнего года, потенциальный покупатель должен будет заплатить 30 миллионов в качестве подписного бонуса агентам игрока.

В числе претендентов на немецкого защитника называются несколько ведущих клубов Европы: «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Реал» и «Ювентус».

Рюдигер перешёл в «Челси» в 2017 году из «Ромы» за 35 миллионов. В текущем сезоне АПЛ 29-летний футболист провёл в составе «аристократов» 26 матчей, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи. В прошлом сезоне вместе со своими партнёрами он стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Рюдигер
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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