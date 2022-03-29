Тухель хочет сохранить Зиеша в «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель намерен сохранить в своём составе полузащитника Хакима Зиеша, которого прошлым летом активно связывали с переходом в «Милан».

По сообщениям журналиста Андреаса Корсунда, перед наложением санкций Томас Тухель встретился с Мариной Грановской и обсудил будущее некоторых игроков. В ходе этого разговора немец отметил, что Зиеш является одним из тех футболистов, которого клуб должен оставить.

В этом сезоне Зиеш отыграл за «Челси» 15 матчей в АПЛ, где отметился четырьмя голами и двумя ассистами. Совсем недавно марокканцу исполнилось 29 лет.