Близкий к Абрамовичу человек подтвердил, что владелец лондонского «Челси» отравился в Киеве

Близкий к Роману Абрамовичу человек подтвердил, что российский олигарх, владелец лондонского клуба «Челси» отравился в начале марта. Как сообщает BBC, в ночь с третьего на четвертое марта у Абрамовича и членов делегации из Украины появились такие симптомы, как покрасневшие глаза и зашелушившаяся кожа.

Любопытно, что один из представителей его делегации, украинский депутат Рустем Умеров, опроверг подобные сведения и заявил, что у него не было подобных симптомов.

Абрамович владеет клубом «Челси» с 2003 года, но сейчас ему, похоже, придется избавиться от клуба путем его продажи из-за введенных против него санкций.