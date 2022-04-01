Тухель о Кристенсене в «Барселоне»: «Я слышал об этом, но не могу ничего подтвердить»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал слухи вокруг защитника «синих» Андреаса Кристенсена, которого в последнее время активно связывают с переходом в «Барселону» в качестве свободного агента.

«Я слышал эти слухи, но я не могу пока ничего подтвердить. Я не говорил об этом с самим Кристенсеном, но я знаю, что эти слухи имеют место быть», – сказал Тухель на пресс-конференции перед матчем в АПЛ против «Брентфорда».

Контракт Кристенсена с «Челси» истекает по окончанию нынешнего сезона. Помимо «Барселоны», в услугах датчанина были заинтересованы и другие топ-клубы, среди которых также числилась «Бавария».