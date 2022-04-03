Тренер «Брентфорда» после крупной победы над «Челси»: Всё ещё не могу поверить, что это не сон

Наставник «Брентфорда» Томас Франк поделился с журналистами эмоциями после крупной победы своей команды над лондонским «Челси» со счётом 4:1.

Франк заявил, что он до сих пор щипает себя для того, чтобы убедиться, что это всё не сон. Томас отметил, что гордится игрой своей команды, которая, возможно, не наиграла на 4:1, но однозначно заслужила победу. Датский тренер добавил, что в футболе много болезненных моментов, так что пусть болельщики «Брентфорда» насладятся этой знаковой победой.

Напомним, что на данный момент «пчёлы» занимают 14-ю строчку в английском чемпионате.