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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель объяснил причины разгромного поражения «Челси»

02 Апреля 2022 • 20:39 Комментировать (1)
Челси
1:4
Брентфорд
окончен

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель высказался после поражения в 31-м туре Английской премьер-лиги от «Брентфорда» (1:4).

«Такого никто не ожидал, особенно в тот момент, когда мы повели 1:0. Мы неаккуратно оборонялись, перестали в какой-то момент защищаться и были за это наказаны. «Брентфорд» использовал свои 10 минут (забил три гола – прим. ред.) У нас были моменты после их успеха, но мы их не реализовали», – заявил Тухель в интервью BBC Sport.

Роковые 10 минут: «Челси» был разгромлен и прервал свою победную серию

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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окончен Ливерпуль 2:0 Уотфорд 1.14 8.00 20.00
окончен Челси 1:4 Брентфорд 1.35 4.90 10.00
окончен Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла 3.05 3.05 2.55
окончен Брайтон 0:0 Норвич 1.47 4.15 8.00
окончен Лидс 1:1 Саутгемптон
окончен Бёрнли 0:2 Манчестер Сити 14.00 6.20 1.23
Идет 80 минута Манчестер Юнайтед 1:1 Лестер 1.50 4.50 6.20
03.04  16:00 Вест Хэм ... Эвертон 1.80 3.85 4.40
03.04  18:30 Тоттенхэм ... Ньюкасл 1.56 4.40 5.80
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