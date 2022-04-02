Тухель объяснил причины разгромного поражения «Челси»

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель высказался после поражения в 31-м туре Английской премьер-лиги от «Брентфорда» (1:4).

«Такого никто не ожидал, особенно в тот момент, когда мы повели 1:0. Мы неаккуратно оборонялись, перестали в какой-то момент защищаться и были за это наказаны. «Брентфорд» использовал свои 10 минут (забил три гола – прим. ред.) У нас были моменты после их успеха, но мы их не реализовали», – заявил Тухель в интервью BBC Sport.

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