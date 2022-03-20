Лукаку не хочет оставаться в «Челси»

Форвард лондонского «Челси» Ромелу Лукаку всерьёз рассматривает варианты ухода из клуба.

Бельгиец недоволен тем, как складывается его дебютный сезон в «Челси» после перехода, в связи с чем намерен подыскать себе новый клуб летом. Об этом сообщает Football Insider.

Игра 28-летнего футболиста, как сообщалось ранее, не устраивает главного тренера «синих» Томаса Тухеля. По ходу сезона нападающего неоднократно связывали с возможным возвращением в миланский «Интер».

Ромелу Лукаку был куплен лондонцами в августе 2021 года за рекордные для клуба 113 млн евро. В 34 матчах нынешнего сезона бельгиец отметился 12 забитыми мячами.