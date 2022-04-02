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Тухель о разгромном поражении «Брентфорду»: «Мы усложнили себе жизнь, когда перестали защищаться»

02 Апреля 2022 • 19:50 Комментировать
Челси
1:4
Брентфорд
окончен
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды «Брентфорду» со счётом 1:4. Немец заявил, что его команда заслужила открыть счёт на старте второго тайма, но затем потеряла контроль и поплатилась за это.
 
«Нам было тяжело, но мы заслуженно открыли счёт. Затем мы усложнили себе жизнь, когда прекратили защищаться. После того, как мы забили, команда забыла, что предстоит сыграть ещё 40 минут», – сказал Тухель на послематчевой пресс-конференции.
 
Напомним, что в среду 6 апреля «Челси» предстоит сыграть у себя дома в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Брентфорд
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окончен Ливерпуль 2:0 Уотфорд 1.14 8.00 20.00
окончен Челси 1:4 Брентфорд 1.35 4.90 10.00
окончен Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла 3.05 3.05 2.55
окончен Брайтон 0:0 Норвич 1.47 4.15 8.00
окончен Лидс 1:1 Саутгемптон
окончен Бёрнли 0:2 Манчестер Сити 14.00 6.20 1.23
Идет 45 минута Манчестер Юнайтед 0:0 Лестер 1.50 4.50 6.20
03.04  16:00 Вест Хэм ... Эвертон 1.80 3.85 4.40
03.04  18:30 Тоттенхэм ... Ньюкасл 1.56 4.40 5.80
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