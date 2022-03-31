Хассельбайнк: «Раньери плохо относился ко мне»

Голландский нападающий Джимми-Флойд Хассельбайнк - последний из звездных игроков, выступавших в «Челси» еще до эпохи Романа Абрамовича, а тренировал команду в то время итальянский специалист Клаудио Раньери. По словам Хассельбайнка, Раньери плохо относился к нему, несмотря на все заслуги. Как только у него появился бюджет для усиления состава, он перестал ставить Хассельбайнка в состав.

- Перед началом сезона Раньери вызвал меня к себе. Он сказал, что мы, дескать, всегда хорошо ладили, но сейчас у него есть бюджет, он хочет купить новых нападающих и предложил мне искать другую команду. Я отказался уходить. Он сказал «ну хорошо, но играть ты вряд ли будешь». И я тогда ответил ему - «я буду играть, потому что вы сами в итоге позовете меня». В тот момент он очень плохо относился ко мне. Он не выпускал меня на поле в матчах европейских турниров. И когда я наконец-то появился на поле и забил, то взорвался, - вспоминает Хассельбайнк, слова которого цитирует Daily Mail.