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Шевченко — об Абрамовиче: «Не думаю, что мы будем поддерживать отношения в дальнейшем»

22 Марта 2022 • 11:30 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
1.33 4.90 10.50
02.04 17:00

Бывший нападающий «Челси» и сборной Украины, а ныне тренер Андрей Шевченко рассказал о своих нынешних отношениях с бывшим владельцем клуба Романом Абрамовичем.

«Мы были близки с Романом Абрамовичем на протяжении долгого времени, но я не думаю, что будем поддерживать отношения когда-нибудь в дальнейшем», — заявил бывший футболист.

Также Шевченко призвал болельщиков «Челси» перестать скандировать имя Абрамовича с трибун.

В настоящее время 45-летний Шевченко находится без работы. Ранее специалист возглавлял итальянский клуб «Дженоа», но был уволен в январе текущего года за неудовлетворительные результаты.  

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Роман Абрамович
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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