Шевченко — об Абрамовиче: «Не думаю, что мы будем поддерживать отношения в дальнейшем»

Бывший нападающий «Челси» и сборной Украины, а ныне тренер Андрей Шевченко рассказал о своих нынешних отношениях с бывшим владельцем клуба Романом Абрамовичем.

«Мы были близки с Романом Абрамовичем на протяжении долгого времени, но я не думаю, что будем поддерживать отношения когда-нибудь в дальнейшем», — заявил бывший футболист.

Также Шевченко призвал болельщиков «Челси» перестать скандировать имя Абрамовича с трибун.

В настоящее время 45-летний Шевченко находится без работы. Ранее специалист возглавлял итальянский клуб «Дженоа», но был уволен в январе текущего года за неудовлетворительные результаты.