Пулишич в трёх словах о «Челси»: «Успешные, культовые и, я бы сказал, чемпионы»

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич постарался описать свою нынешнюю команду в трёх словах. Также футболист рассказал о том, насколько важным для него является представлять играть за «пенсионеров».

«Челси» в трёх словах? Успешные, культовые и, я бы сказал, чемпионы. Каждый день, когда я приезжаю на тренировку, вижу эмблему и партнёров, мне хочется выложиться на полную и отдать всего себя ради этого клуба», – подытожил американец в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что Пулишич проводит уже третий сезон в составе «Челси» после перехода из дортмундской «Боруссии» в 2019 году.