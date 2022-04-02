«Челси» проиграл крупно в домашнем матче лондонского дерби во всего лишь второй раз в своей истории

«Челси» серьезно провалился в домашнем матче с «Брентфордом», который носит статус лондонского дерби. Лучшая команда Европы проиграла с крупным счетом - 1:4. Это была первая победа «Брентфорда» над «Челси» с далекого 1939-го года, а также это было всего лишь второе крупное поражение «Челси» в домашнем матче в рамках лондонского дерби.

В предыдущий раз их так серьезно обидел лондонский «Арсенал» времен начального Арсена Венгера - в апреле 1997-го года «Арсенал» забил «пенсионерам» три безответных мяча, и с тех пор «Челси» столь крупно дома в дерби не проигрывал. До сегодняшнего дня.