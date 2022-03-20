Зиеш рассказал о самом тяжёлом моменте в своей жизни

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш считается одним из лучших на своей позиции, однако и у него в жизни бывали моменты, подвергавшие его серьезными испытаниям. Для Зиеша таковым была, в частности, смерть его отца - после этого мальчик едва не ударился во все тяжкие.

- Мой отец серьезно заболел. Он не мог ходить. Не мог есть. Не мог даже говорить. У него был инфаркт. Он очень много работал и постоянно курил. Это случилось в декабре 2003 года, сразу после Рождества. Он лежал в кровати, а я, 10-летний мальчик, вечером уснул рядом с ним. Потом проснулся и пошел к себе в комнату. а позже, уже к утру, услышал плач других членов семьи - ночью отец скончался. На меня это произвело тяжелое впечатление, - поведал Зиеш, слова которого цитирует Algemeen Dagblad.