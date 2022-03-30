Варди рассказал о том, как поздравил Канте после победы в финале Лиги чемпионов

Нападающий «Лестера» Джейми Варди рассказал о своём звонке Нголо Канте после победы «Челси» в финале Лиги чемпионов. Напомним, что ранее Канте и Варди в сезоне 2015/16 завоевали чемпионский титул АПЛ в составе «Лестера».

«Я позвонил ему сразу после финала Лиги чемпионов, чтобы поздравить, но он так и не взял трубку. Спустя два часа Канте перезвонил мне и извинился за то, что не ответил. Это лишь подчёркивает то, насколько скромным он является», – цитирует англичанина журналист Франк Халид.

Напомним, что в мае 2021 года Нголо Канте завоевал в составе «Челси» Лигу чемпионов, обыграв в финальном матче «Манчестер Сити» с минимальным счётом 1:0.