«Тоттенхэм» хочет продать Бергвейна

«Тоттенхэм» в этом месяце хочет выставить на трансфер нидерландского нападающего Стивена Бергвейна. Как сообщает Фабрицио Романо, в услугах форварда заинтересовано несколько клубов.

Главным претендентом на Бергвейна на данный момент считается амстердамский «Аякс», в академии которого футболист числился с 2009 по 2011 год. Но так или иначе, соглашение со «шпорами» еще не достигнуто, а имена других претендентов пока что не разглашаются.

В этом сезоне Бергвейн провел всего 8 матчей в АПЛ, в которых смог отличиться одной голевой передачей. Напомним, что в «Тоттенхэме» игрок оказался зимой 2020 года, когда англичане приобрели его у «ПСВ Эйндховен» за 30 миллионов евро.