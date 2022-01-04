«Тоттенхэм» стремится подписать Кесси

У полузащитника «Милана» и сборной Кот-д'Ивуара Франка Кесси через шесть месяцев заканчивается контракт с «россонери», и, кажется маловероятным, что футболист продлит его.

«Милан» готовился к уходу ивуарийца летом на бесплатный основе, и несколько клубов заинтересованы в его подписании.

Среди тех, кто заинтересован в Кесси, «Тоттенхэм», где спортивный директор Фабио Паратичи хорошо осведомлен о качествах игрока.

«Шпоры» хотели подписать полузащитника бесплатно летом, но Sport Mediaset сообщает о готовности «Тоттенхэма» усилить состав Кесси уже зимой.

Но сделка зависит от того, сможет ли «Милан» найти ему замену, прежде чем отпустить игрока.

25-летний полузащитник провел 16 матчей в Серии А в текущем сезоне, сумев отличиться 5 голами.