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«Тоттенхэм» стремится подписать Кесси

04 Января 2022 • 23:09 Комментировать
Милан
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Рома
2.00 3.75 3.75
06.01 20:30

У полузащитника «Милана» и сборной Кот-д'Ивуара Франка Кесси через шесть месяцев заканчивается контракт с «россонери», и, кажется маловероятным, что футболист продлит его.

«Милан» готовился к уходу ивуарийца летом на бесплатный основе, и несколько клубов заинтересованы в его подписании.

Среди тех, кто заинтересован в Кесси, «Тоттенхэм», где спортивный директор Фабио Паратичи хорошо осведомлен о качествах игрока.

«Шпоры» хотели подписать полузащитника бесплатно летом, но Sport Mediaset сообщает о готовности «Тоттенхэма» усилить состав Кесси уже зимой.

Но сделка зависит от того, сможет ли «Милан» найти ему замену, прежде чем отпустить игрока.

25-летний полузащитник провел 16 матчей в Серии А в текущем сезоне, сумев отличиться 5 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Франк Кесси
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МИЛАН РОМА
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