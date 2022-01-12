«Арсенал» и «Вест Хэм» претендуют на Костича

«Арсенал» и «Вест Хэм» поспорят за подписание 29-летнего полузащитника сборной Сербии и франкфуртского «Айнтрахта» Филипа Костича. Футболист был близок к уходу в «Лацио» прошлым летом, но трансфер не успели оформить из-за того, что «Айнтрахт» дал своим римским коллегам неверный адрес электронной почты.

Также отмечаются, что в услугах сербского полузащитника заинтересованы и другие клубы: «Атлетико», «Интер», «Севилья» и тот же «Лацио».

В этом сезоне Костич провел 17 матчей за «Айнтрахт» в Бундеслиге, в которых отметился 3 забитыми голами и 7 голевыми передачами.