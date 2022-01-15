Марсело Бьелса: «Рафинья - наш лучший игрок»

Аргентинский наставник «Лидса» Марсело Бьелса нахваливает бразильского полузащитника Рафинью, который проводит второй сезон в команде. Бьелса очень хочет продлить контракт с игроком, который в текущем сезоне забил уже восемь голов.

- Это наш лучший игрок, как физически, так и технически, мы должны сохранить его, я настаиваю на этом, - приводит слова Бьелсы La Gazzetta Dello Sport.

Ранее 25-летний бразилец защищал цвета родного «Аваи», затем португальских «Витории Гимарайнш» и лиссабонского «Спортинга», потом провел сезон во французском «Ренне», а в 2020 году перебрался в «Лидс».