«Ливерпуль» разгромил «Брентфорд», «Лидс» переиграл «Вест Хэм»

«Ливерпуль» прервал серию из трёх неудачных матчей в Премьер-лиге. В воскресенье подопечные Юргена Клоппа переиграли по всем статьям «Брентфорд» - 3:0. Голы на счету Фабиньо, Алекса Окслейд-Чемберлена и Такуми Минамино.
В параллельном матче было больше интриги. «Лидс» в гостях у «Вест Хэма» регулярно выходил вперед и упускал перевес, добыв в итоге победу (3:2). Хет-трик оформил Джек Харрисон.
Протокол игры
|(1:0) Фабиньо Энрике 44'
|(2:0) Окслейд-Чемберлен Алекс 69'
|(3:0) Минамино Такуми 77'
Алиссон Бекер • Александер-Арнольд Трент • Матип Жоэль • Ван Дейк Виргил • Робертсон Эндрю • Хендерсон Джордан • Фабиньо Энрике • Джонс Кёртис • Окслейд-Чемберлен Алекс 74' ( Минамино Такуми ( 74') • Фирмино Роберто 78' ( Милнер Джеймс ( 78') • Жота Диогу 82' ( Гордон Кайд ( 82')
Запасные: Гомес Джо • Келлехер Каомхин • Уильямс Неко • Цимикас Костас • Конате Ибраима • Мортон Тайлер
Фернандес Альваро III • Айер Кристоффер • 19'Янссон Понтус • Пиннок Итан • Расмуссен Мадс • Баптист Шендон 68' ( Висса Йоан ( 68') • Норгор Кристиан • Янельт Витали • Генри Рико 49' ( Каньос Серхи ( 49') • Мбеумо Брайан 75' ( Йенсен Матиас ( 75') • Тони Айвен
Запасные: Форсс Маркус • Лоссль Йонас • Стевенс Финли • Бидструп Мадс • Годдос Саман • Бех Мадс
16 января. Стадион "Энфилд".
Протокол игры
|10' Харрисон Джек (0:1)
|(1:1) Боуэн Джаррод 34'
|37' Харрисон Джек (1:2)
|(2:2) Форнальс Пабло 52'
|60' Харрисон Джек (2:3)
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир • Доусон Крэйг • Диоп Исса 87' ( Перкинс Сонни ( 87') • Крессуэлл Арон • Лансини Мануэль • 62'Райс Деклан • Боуэн Джаррод • Форнальс Пабло 69' ( Ярмоленко Андрей ( 69' ) • 77'Влашич Никола 61' ( Масуаку Артур ( 61') • Антонио Майкл 24'
Запасные: Джонсон Бен • Алез Аджибола • Фредерикс Райан • Крал Алекс • Окофлекс Армостронг • Ареола Альфонс
Мелье Иллан • Эйлинг Люк • Кох Робин • 45'Стрёйк Паскаль • Даллас Стюарт • Клих Матеуш • Форшоу Адам 22' ( Бейт Льюис ( 22' • Морено Родриго 65') • Фирпо Жуниор 23' ( Фур-Хьельде Лео ( 23') • Рафинья Диас • Джеймс Дэниэл • 88'Харрисон Джек
Запасные: Клаессон Кристоффер • Дженкинс Джек • Маккинстри Стюарт • Мур Крис • Грэй Арчи • Кенне Ноан
16 января. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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