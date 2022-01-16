«Ливерпуль» разгромил «Брентфорд», «Лидс» переиграл «Вест Хэм»

«Ливерпуль» прервал серию из трёх неудачных матчей в Премьер-лиге. В воскресенье подопечные Юргена Клоппа переиграли по всем статьям «Брентфорд» - 3:0. Голы на счету Фабиньо, Алекса Окслейд-Чемберлена и Такуми Минамино.

В параллельном матче было больше интриги. «Лидс» в гостях у «Вест Хэма» регулярно выходил вперед и упускал перевес, добыв в итоге победу (3:2). Хет-трик оформил Джек Харрисон.