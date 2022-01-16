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«Ливерпуль» разгромил «Брентфорд», «Лидс» переиграл «Вест Хэм»

16 Января 2022 • 18:55 Комментировать
Ливерпуль
3:0
Брентфорд
окончен

«Ливерпуль» прервал серию из трёх неудачных матчей в Премьер-лиге. В воскресенье подопечные Юргена Клоппа переиграли по всем статьям «Брентфорд» - 3:0. Голы на счету Фабиньо, Алекса Окслейд-Чемберлена и Такуми Минамино.

В параллельном матче было больше интриги. «Лидс» в гостях у «Вест Хэма» регулярно выходил вперед и упускал перевес, добыв в итоге победу (3:2). Хет-трик оформил Джек Харрисон.

Протокол игры  
Ливерпуль 3:0 Брентфорд
(1:0) Фабиньо Энрике 44'    
(2:0) Окслейд-Чемберлен Алекс 69'    
(3:0) Минамино Такуми 77'    
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Матип Жоэль Ван Дейк Виргил Робертсон Эндрю Хендерсон Джордан Фабиньо Энрике Джонс Кёртис Окслейд-Чемберлен Алекс   74' (Минамино Такуми (   74') Фирмино Роберто   78' (Милнер Джеймс (   78') Жота Диогу   82' (Гордон Кайд (   82')
Запасные: Гомес Джо Келлехер Каомхин Уильямс Неко Цимикас Костас Конате Ибраима Мортон Тайлер
Фернандес Альваро III Айер Кристоффер   19' Янссон Понтус Пиннок Итан Расмуссен Мадс Баптист Шендон   68' (Висса Йоан (   68') Норгор Кристиан Янельт Витали Генри Рико   49' (Каньос Серхи (   49') Мбеумо Брайан   75' (Йенсен Матиас (   75') Тони Айвен
Запасные: Форсс Маркус Лоссль Йонас Стевенс Финли Бидструп Мадс Годдос Саман Бех Мадс
16 января. Стадион "Энфилд".
Протокол игры  
Вест Хэм 2:3 Лидс
    10' Харрисон Джек (0:1)
(1:1) Боуэн Джаррод 34'    
    37' Харрисон Джек (1:2)
(2:2) Форнальс Пабло 52'    
    60' Харрисон Джек (2:3)
Фабьянски Лукаш Цоуфал Владимир Доусон Крэйг Диоп Исса   87' (Перкинс Сонни (   87') Крессуэлл Арон Лансини Мануэль   62' Райс Деклан Боуэн Джаррод Форнальс Пабло   69' (Ярмоленко Андрей (   69'   77') Влашич Никола   61' (Масуаку Артур (   61') Антонио Майкл   24'
Запасные: Джонсон Бен Алез Аджибола Фредерикс Райан Крал Алекс Окофлекс Армостронг Ареола Альфонс
Мелье Иллан Эйлинг Люк Кох Робин   45' Стрёйк Паскаль Даллас Стюарт Клих Матеуш Форшоу Адам   22' (Бейт Льюис (   22' Морено Родриго   65') Фирпо Жуниор   23' (Фур-Хьельде Лео (   23') Рафинья Диас Джеймс Дэниэл   88' Харрисон Джек
Запасные: Клаессон Кристоффер Дженкинс Джек Маккинстри Стюарт Мур Крис Грэй Арчи Кенне Ноан
16 января. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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Лидс Ливерпуль Вест Хэм Брентфорд
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окончен Вест Хэм 2:3 Лидс
окончен Ливерпуль 3:0 Брентфорд 1.27 6.00 11.00
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