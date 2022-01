«Кардифф» взял в аренду защитника «Лидса»

«Кардифф» взял в аренду флангового защитника «Лидса» Коди Драме.

За клуб из Чемпионшипа 20-летний Драме будет выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Лидса».

Good luck, Cody! The #LUFC defender has today joined Cardiff City on loan until the end of the season