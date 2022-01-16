Мойес пожаловался на руководство АПЛ после матча с «Лидсом»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес после матча с «Лидсом» высказал свое недовольство по поводу действий руководства английской Премьер-лиги. Он посетовал на то, что организаторы не могут должным образом построить график проведения игр на фоне постоянных переносов из-за коронавируса.

«У «Лидса» есть две несыгранных встречи, а у нас была одна. Но почему-то мы проводили свой поединок на неделе, а они нет. Не понимаю, почему им не поставили один из матчей в эту же дату», - прокомментировал Мойес в эфире Sky Sports.

Уточним, что «молотобойцы» проиграли со счетом 2:3 и упустили возможность урваться за «Челси», расположившемся на третьей строчке в турнирной таблице.