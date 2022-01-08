Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» проявляет серьёзный интерес к Адама Траоре

08 Января 2022 • 17:55 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Саутгемптон
2.20 3.25 3.40
15.01 18:00

Лондонский «Тоттенхэм» вёл переговоры о  переходе испанского вингера «Вулверхэмптона» Адама Траоре ещё в конце летнего трансферного окна, и, несмотря на смену главного тренера, по прежнему сохраняет интерес к футболисту.

По информации Sky Sports, «шпоры» рассчитывают укрепить в этом месяце позицию правого вингбэка и приобрести ещё одного нападающего. Контракт Траоре истекает в 2023 году, а сделка по новому контракту с «Вулверхэмптоном» обсуждается уже 15 месяцев и далека от соглашения.

В нынешнем сезоне испанский хавбек провёл в чемпионате 18 матчей и не отметился результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вулверхэмптон Адама Траоре
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН САУТГЕМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Января
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выпустил форму без красного цвета
18:55 · Англия. Премьер-лига
Мэйтленд-Найлз переезжает в Рим на полгода официально
18:07 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» подписал защитника «Манчестер Юнайтед» официально
17:55 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» проявляет серьёзный интерес к Адама Траоре
16:08 · Англия. Премьер-лига
Рангник назвал неутешительные сроки возвращения Погба
14:47 · Англия. Премьер-лига
Синклер - о Роналду: «Манчестер Сити» повезло увернуться от пули» 5
14:24 · Англия. Премьер-лига
Погба так и не решил, продлит ли контракт с «МЮ» 1
12:44 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» попробует арендовать форварда «Манчестер Юнайтед»
12:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп лично попросил Ориги остаться в «Ливерпуле»
12:11 · Англия. Премьер-лига
Роналду опубликовал новый пост в «Инстаграме» 2 фото
11:22 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нашёл замену Триппьеру в «Арсенале» 1
11:16 · Англия. Премьер-лига
Мерсон назвал футболиста, который сделает «Арсенал» претендентом на чемпионство
10:50 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба Серии А претендуют на полузащитника «Манчестер Юнайтед» 1
10:44 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» не предлагал Погба рекордный контракт
09:45 · Англия. Премьер-лига
Конте рассказал, чего не допускает в своей работе
Все новости
Рекомендуем