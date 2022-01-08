«Тоттенхэм» проявляет серьёзный интерес к Адама Траоре

Лондонский «Тоттенхэм» вёл переговоры о переходе испанского вингера «Вулверхэмптона» Адама Траоре ещё в конце летнего трансферного окна, и, несмотря на смену главного тренера, по прежнему сохраняет интерес к футболисту.

По информации Sky Sports, «шпоры» рассчитывают укрепить в этом месяце позицию правого вингбэка и приобрести ещё одного нападающего. Контракт Траоре истекает в 2023 году, а сделка по новому контракту с «Вулверхэмптоном» обсуждается уже 15 месяцев и далека от соглашения.

В нынешнем сезоне испанский хавбек провёл в чемпионате 18 матчей и не отметился результативными действиями.