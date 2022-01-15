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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Вулверхэмптон» в субботнем матче забил 17% от голов в этом чемпионате

15 Января 2022 • 22:39 Комментировать
Вулверхэмптон
3:1
Саутгемптон
окончен

Матчи «Вулверхэмптона» в этом чемпионате не отличаются высокой результативностью. «Волки» могут похвастаться надёжностью в обороне, но в атаке команда не впечатляет. «Вулвз» забили всего 17 раз (меньше забитых только у «Бёрнли» и «Норвича»), но однако пропустили при этом всего 15 раз (меньше пропущенных только у «Манчестер Сити»).

В субботу «Вулверхэмптон» обыграл «Саутгемптон» со счётом 3:1. Получается, что за одну игру «волки» забили сразу 17% от общего числа их голов в этом чемпионате (3 из 17).  

Отметим, что на текущую минуту «Вулверхэмптон» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон
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окончен Ньюкасл 1:1 Уотфорд 2.03 3.60 3.60
окончен Норвич 2:1 Эвертон 3.80 3.35 2.05
окончен Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон 2.25 3.10 3.55
окончен Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед 2.85 3.45 2.45
16.01  17:00 Ливерпуль ... Брентфорд 1.30 5.70 10.50
16.01  17:00 Вест Хэм ... Лидс
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