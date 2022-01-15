​«Вулверхэмптон» в субботнем матче забил 17% от голов в этом чемпионате

Матчи «Вулверхэмптона» в этом чемпионате не отличаются высокой результативностью. «Волки» могут похвастаться надёжностью в обороне, но в атаке команда не впечатляет. «Вулвз» забили всего 17 раз (меньше забитых только у «Бёрнли» и «Норвича»), но однако пропустили при этом всего 15 раз (меньше пропущенных только у «Манчестер Сити»).

В субботу «Вулверхэмптон» обыграл «Саутгемптон» со счётом 3:1. Получается, что за одну игру «волки» забили сразу 17% от общего числа их голов в этом чемпионате (3 из 17).

Отметим, что на текущую минуту «Вулверхэмптон» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.