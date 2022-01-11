Траоре готов покинуть «Вулверхэмптон» ради «Тоттенхэма»

Испанский форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре в это трансферное окно может подписать контракт с лондонским «Тоттенхэмом».

«Тоттенхэм» проявляет к 25-летнему Траоре очень серьёзный интерес и уже начал переговоры о трансфере. За Адама «шпоры» готовы заплатить порядка 24 миллионов евро, сообщает ESPN. Также отмечается, что сам форвард готов уйти из «Вулверхэмптона» в более статусный клуб.

В нынешнем сезоне Адама Траоре провёл за «Вулверхэмптон» во всех турнирах 21 матч и не отметился результативными действиями.