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Траоре готов покинуть «Вулверхэмптон» ради «Тоттенхэма»

11 Января 2022 • 01:40 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Саутгемптон
2.13 3.35 3.55
15.01 18:00

Испанский форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре в это трансферное окно может подписать контракт с лондонским «Тоттенхэмом».

«Тоттенхэм» проявляет к 25-летнему Траоре очень серьёзный интерес и уже начал переговоры о трансфере. За Адама «шпоры» готовы заплатить порядка 24 миллионов евро, сообщает ESPN. Также отмечается, что сам форвард готов уйти из «Вулверхэмптона» в более статусный клуб.

В нынешнем сезоне Адама Траоре провёл за «Вулверхэмптон» во всех турнирах 21 матч и не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вулверхэмптон Адама Траоре
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ВУЛВЕРХЭМПТОН САУТГЕМПТОН
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