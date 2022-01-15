​«Ньюкасл» не смог выбраться из зоны вылета, «Норвич» добился долгожданной победы, а «Вулверхэмптон» догнал «МЮ»

Завершились три субботних матча Премьер-лиги Англии, которые стартовали в 18:00 по московскому времени. «Ньюкасл» был близок к тому, чтобы впервые за долгое время покинуть зону вылета. Команда Эдди Хау вела в игре против «Уотфорда» после гола Сен-Максимена, но в концовке количество единиц на табло уравнял Жоао Педро. В итоге ничья, которая никого не устроила: «сороки» идут девятнадцатыми, а «шершни» - семнадцатыми.

«Норвич» покинул последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, обыграв дома «Эвертон» со счётом 2:1. Это первая победа «канареек» в чемпионате с 20 ноября.

В ещё одном поединке «Вулверхэмптон» был сильнее «Саутгемптона» - 3:1. «Волки» догнали по очкам «Манчестер Юнайтед», находящийся на седьмой позиции в таблице.