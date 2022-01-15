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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ньюкасл» не смог выбраться из зоны вылета, «Норвич» добился долгожданной победы, а «Вулверхэмптон» догнал «МЮ»

15 Января 2022 • 19:57 Комментировать (1)
Норвич
2:1
Эвертон
окончен

Завершились три субботних матча Премьер-лиги Англии, которые стартовали в 18:00 по московскому времени. «Ньюкасл» был близок к тому, чтобы впервые за долгое время покинуть зону вылета. Команда Эдди Хау вела в игре против «Уотфорда» после гола Сен-Максимена, но в концовке количество единиц на табло уравнял Жоао Педро. В итоге ничья, которая никого не устроила: «сороки» идут девятнадцатыми, а «шершни» - семнадцатыми.

«Норвич» покинул последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, обыграв дома «Эвертон» со счётом 2:1. Это первая победа «канареек» в чемпионате с 20 ноября.

В ещё одном поединке «Вулверхэмптон» был сильнее «Саутгемптона» - 3:1. «Волки» догнали по очкам «Манчестер Юнайтед», находящийся на седьмой позиции в таблице.

Протокол игры  
Ньюкасл 1:1 Уотфорд
(1:0) Сен-Максимен Аллан 49'    
    88' Педро Жоао (1:1)
Дубравка Мартин Триппьер Киран Ласcеллс Джамал Шёр Фабиан Дамметт Пол   72' Лонгстафф Шон Шелви Джонджо   6' Жоэлинтон Фрейзер Райан   53'   74' (Мёрфи Джейкоб (   74') Вуд Крис Сен-Максимен Аллан   86' (Альмирон Мигель (   86')
Запасные: Льюис Джамал Уиллок Джо Ритчи Мэтт Крафт Эмиль Андерсон Эллиот Гиллеспи Марк Дарлоу Карл
Фостер Бен Нгакиа Джереми   66' (Фемения Кико (   66') Каткарт Крейг Самир Каэтано Камара Ассан Сиссоко Мусса   51' Каембе Эдо Куцка Юрай   77' (Клеверли Том (   77') Деннис Эммануэль   84' (Эрнандес Хуан (   84') Кинг Джошуа Педро Жоао
Запасные: Кабаселе Кристиан Сема Кен Сьерральта Франсиско Бахманн Даниэль Моррис Джеймс Туфан Озан
15 января. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

Протокол игры  
Норвич 2:1 Эвертон
(1:0) Кин Майкл 16' - автогол    
(2:0) Айда Адам 18'    
    60' Ришарлисон (2:1)
Крул Тим Ааронс Макс   66'   80' (Яннулис Димитрис (   80') Хэнли Грант Гибсон Бен Уильямс Брендон   77' (Байрам Сэм (   77') Лис-Мелу Пьерр Соренсен Якоб Сарджент Джош   50'   87' (Цолис Христос (   87') Айда Адам Рашица Милот Пукки Теэму   70'
Запасные: Ганн Энгус Jonathan Rowe Кантуэлл Тодд Кабак Озан Дауэлл Киран Плахета Пшемыслав
Пикфорд Джордан Коулмэн Шеймус   54' (Мина Йерри (   54') Годфри Бен Кин Майкл   47' Миколенко Виталий Гордон Энтони Дукуре Абдулай Гомеш Андре Грэй Демарай Рондон Саломон   54' (Ришарлисон (   54') Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Бегович Асмир Паттерсон Нэйтан Гбамин Жан-Филипп Таунсенд Андрос Эль-Гази Анвар Кенни Джонджо Холгейт Мэйсон
15 января. Стадион "Кэрроу Роуд".

 

Протокол игры  
Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон
(1:0) Хименес Рауль 37'    
(2:0) Коди Конор 59'    
    84' Уорд-Праус Джеймс (2:1)
(3:1) Траоре Адама 90'    
Са Жозе Килман Макс Коди Конор Tote Gomes Семеду Нелсон Дендонкер Леандер Моутинью Жоау Аит-Нури Раян Тринкан Франсишку   78' (Траоре Адама (   78') Поденсе Даниэл   43' Хименес Рауль   62'   80' (Силва Фабио (   80')
Запасные: Моуленд Луи Кэмпбелл Чем Жордау Бруну Сэндерсон Дион Джайлз Райан Кандл Люк Радди Джон
Форстер Фрейзер Беднарек Ян Лянко Войнович   58' Салису Мохаммед   87' Телла Нейтан   71' (Армстронг Стюарт (   71') Уорд-Праус Джеймс   86' Ромеу Ориоль Диалло Ибраима   46' (Адамс Че (   46') Перро Ромен Редмонд Натан Броя Армандо   78' (Армстронг Адам (   78')
Запасные: Валери Ян Стивенс Джек Уокер-Питерс Кайл Смолл Тьерри Кабальеро Вилли Лонг Шейн
15 января. Стадион "Молинью".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эвертон Саутгемптон Вулверхэмптон Норвич Уотфорд
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Комментарии (1)
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Promt Roman
15 Января 2022 в 20:05
Норм так Рафик топит третий клуб Ливерпуля.
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окончен Манчестер Сити 1:0 Челси 1.79 3.90 4.70
окончен Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон 2.25 3.10 3.55
окончен Ньюкасл 1:1 Уотфорд 2.03 3.60 3.60
окончен Норвич 2:1 Эвертон 3.80 3.35 2.05
Идет 13 минута Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед 2.85 3.45 2.45
16.01  17:00 Ливерпуль ... Брентфорд 1.30 5.70 10.50
16.01  17:00 Вест Хэм ... Лидс
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