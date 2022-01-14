«Вулверхэмптон» не получал предложений по Траоре

Главный тренер английского «Вулверхэмптона» Бруну Лаже заявил, что его клуб пока не получал официальных предложений по трансферу Адама Траоре. Также наставник добавил, что верит в то, что футболист останется в команде.

«Я вижу его здесь в феврале. Но это футбол, клуб разговаривал с Траоре раньше. Сейчас у него остался всего год по контракту», – цитирует наставника «волков» Фабрицио Романо.

В этом сезоне Адама Траоре провел 18 матчей в АПЛ, в которых не отметился ни одним голевым действием. Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Траоре со стороны лондонского «Тоттенхэма». Речь шла о потенциальном обмене бывшего игрока «волков» Мэтта Доэрти на Траоре.