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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вулверхэмптон» не получал предложений по Траоре

14 Января 2022 • 20:12 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Саутгемптон
2.30 3.15 3.40
Через 21 ч. 19 мин.

Главный тренер английского «Вулверхэмптона» Бруну Лаже заявил, что его клуб пока не получал официальных предложений по трансферу Адама Траоре. Также наставник добавил, что верит в то, что футболист останется в команде.

 

«Я вижу его здесь в феврале. Но это футбол, клуб разговаривал с Траоре раньше. Сейчас у него остался всего год по контракту», – цитирует наставника «волков» Фабрицио Романо. 

 

В этом сезоне Адама Траоре провел 18 матчей в АПЛ, в которых не отметился ни одним голевым действием. Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Траоре со стороны лондонского «Тоттенхэма». Речь шла о потенциальном обмене бывшего игрока «волков» Мэтта Доэрти на Траоре.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Адама Траоре
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ВУЛВЕРХЭМПТОН САУТГЕМПТОН
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