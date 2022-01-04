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«Тоттенхэм» интересуется нападающими из Италии

04 Января 2022 • 22:33 Комментировать
Сассуоло
...
Дженоа
1.62 4.30 5.20
06.01 18:30

В распоряжении Антонио Конте есть лишь один центральный нападающий, и руководство лондонского клуба желает укрепить эту позицию.

«Тоттенхэму» интересен талантливый игрок форвард «Фиорентины» и сборной Сербии Душан Влахович. Президент итальянского клуба Рокко Коммиссо не горит желанием расставаться с Душаном, хотя у серба уже летом 2022 года заканчивается контракт. Несмотря на это, цена на Влаховича около 70 миллионов евро, что может отпугнуть «шпор».

Но руководство клуба из Лондона имеет альтернативу на этот счет.

По данным Express, Джанлука Скамакка из «Сассуоло» - второй в шорт-листе нападающих для Антонио Конте. Издание утверждает, что 23-летнего игрока ценит спортивный директор клуба Фабио Паратичи. Кроме того, Скамакка оценивается в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фиорентина Сассуоло Душан Влахович Джанлука Скамакка
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