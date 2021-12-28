Андрей Шевченко сдал положительный тест на COVID-19

Вслед за защитником Доменико Кришито, положительный результат теста на коронавирус получил главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Как следствие, теперь подготавливать команду к следующему матчу будет ассистент украинского специалиста, Мауро Тассоти. Скорее всего, именно он будет руководить футболистами во время встречи с «Сассуоло» в Серии А, которая запланирована на 6 января.

При этом, все остальные игроки и сотрудники «Дженоа» оказались полностью здоровы. Однако не исключается, что повторные анализы выявят еще несколько случаев заражения.