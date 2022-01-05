Коронавирус в Серии А: Шевченко вылечился, «Удинезе» отправился на карантин

Руководство чемпионата Италии продолжает находиться под давлением – на днях чиновники приняли решение не переносить матчи первенства, но с каждым днем эпидемиологическая ситуация в отдельно взятых командах только ухудшается.

Например, в среду на карантин отправился «Удинезе». В расположении коллектива было выявлено девять положительных тестов на коронавирус. Клуб уже запросил отменить встречи с «Фиорентиной» и «Аталантой», которые должны были состояться 6 и 9 января соответственно.

Однако не обошлось и без хороших новостей – в пресс-службе «Дженоа» сообщили, что от COVID-19 вылечился главный тренер Андрей Шевченко. Теперь украинский специалист наверняка сможет руководить подопечными в игре против «Сассуоло».