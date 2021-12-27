Шевченко проваливается в «Дженоа»: Фанаты требуют отставки

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко осуществил свою мечту – вернулся в Италию. Не имеющий тренерского опыта на клубном уровне, специалист попал в проблемную команду – балансирующую на грани вылета, со слабым составом, множественными травмами и сложным календарём на носу. Как и ожидалось, чуда не произошло – при Шевченко генуэзский клуб набрал всего 2 очка в 7 матчах Серии А. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает работу Андрея Шевченко в Италии и рассказывает о причинах недовольства фанатов клуба украинским специалистом.

«Дженоа» и до назначения Шевченко плавно погружалась на дно, но с приходом украинского тренера окончательно закрепилась в тройке главных аутсайдеров. У генуэзцев всего 11 очков в 19 матчах, а позади только «Кальяри» (10) и «Салернитана» (8). Два набранных очка при Шевченко – это нулевые ничьи с «Удинезе» и «Аталантой». Разжиться очками в данных матчах удалось благодаря слаженным оборонительным действиям. Стратегия «автобус» кое-как работает. Были шансы зацепиться за очки с «Ромой» и «Лацио», но немного не повезло. Другую тактику, кроме «автобуса», тренерский штаб Шевченко практически не использует. Помимо неудач в Серии А, была также кубковая победа над «Салернитаной» (1:0), но оптимизма она не вселила, ведь «грифоны» играли на контратаках даже против этого соперника. Пока надежды болельщиков на то, что «Дженоа» будет играть в конструктивный футбол, не оправдываются.

Генуэзские тифози с пониманием отнеслись, когда «Дженоа» проигрывала топ-клубам: «Роме» (0:2), «Милану» (0:3) и «Ювентусу» (0:2). А вот поражение в дерби Генуи от «Сампдории» (1:3) их сильно взбесило. Всего месяц назад эти болельщики с радостью встречали тренерский штаб Шевченко, а теперь многие из них требуют отставки. Фанаты считают, что с такой плохой игрой «Дженоа» не сможет взять очки против любого соперника. Также они уверены в том, что даже зимнее усиление не поможет Шевченко вытащить команду из ямы, учитывая низкий уровень тренера.

После поражения от «Сампдории» в социальных сетях «Дженоа» в комментариях можно было увидеть множество неприятных высказываний в адрес наставника: «Бездарь», «Позорный тренер», «С ним «Дженоа» никогда не выиграет», «В глазах читается растерянность и испуг», «Шевченко превращает команду в убожество», «Сил нет терпеть этого недотренера», «Тошнит уже от этого Шевченко», «Не позорь клуб, уходи в отставку».

Некоторые болельщики понимают, что погружение «Дженоа» на дно – это вина не Шевченко, а предыдущего тренера Баллардини. К счастью для украинского специалиста, это понимает и владелец клуба Джош Вондер. По его словам, он тоже разочарован результатом, но не собирается рушить проект, направленный на развитие. Вондер пообещал, что новый генеральный менеджер «Дженоа» Йоханнес Шпорс сделает всё для того, чтобы зимой Шевченко получил достойное усиление. Джош верит в украинца и не намерен принимать кардинальных решений. Понимает руководство клуба и то, что Шевченко принял команду не в лучший момент. Травмы Кришито, Ровеллы, Кайседо и Дейстро заставили «Дженоа» играть чрезмерно осторожно. Будь у Шевченко оптимальный состав, команда была бы конкурентоспособней.

Владислав АВРАМЕНКО