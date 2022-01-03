«Дженоа» практически договорился с «Аталантой» по Миранчуку – на переходе настаивает лично Шевченко

Судя по всему, полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук наконец-то переберется в другую команду итальянского чемпионата в поисках игровой практики.

Известный журналист Николо Скира у себя в «Твиттере» написал, что клуб из Бергамо уже практически согласовал с «Дженоа» возможную сделку. Согласно предоставленным данным, все детали должны быть улажены в следующие несколько дней.

Отмечается, что подписание Миранчука приоритетной целью считает лично главный тренер «грифонов» Андрей Шевченко. Именно он настаивает на том, чтобы руководство как можно быстрее договорилось с российским футболистом. Пока неизвестно, идет ли речь об аренде или же полноценном трансфере.