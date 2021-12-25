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Чемпионат Италии. Серия А

«Сассуоло» отказался продавать «Шахтёру» Бога, которого «Аталанта» присматривает на замену Миранчуку слухи

25 Декабря 2021 • 18:50 Комментировать
Сассуоло
...
Дженоа
06.01 18:30

Еще около месяца назад активно распространялись слухи по поводу ухода одного из лидеров «Сассуоло» Жереми Бога. Тогда СМИ называли среди главных претендентов донецкий «Шахтёр», а также «Аталанту», которая рассматривала ивуарийского полузащитника на замену Алексею Миранчуку.

По информации журналиста Фабрицио Романо, первыми конкретное предложение в итальянский клуб отправили украинцы. Правда, этот запрос не увенчался успехом – боссы «Сассуоло» ответили, что хотят за своего футболиста не менее 25 миллионов.

Примечательно, что Бога ранее выступал под руководством нынешнего главного тренера «Шахтёра» Роберто де Дзерби – это, как сообщает итальянская пресса, может повлиять на процесс переговоров.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Шахтёр Донецк Сассуоло Жереми Бога
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САССУОЛО ДЖЕНОА
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