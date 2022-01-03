«Дженоа» заключил контракт со швейцарским защитником

Попавший в сложное турнирное положение «Дженоа» активно подписывает новых игроков. Если интерес к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку пока остается гипотетическим, то на позицию правого защитника уже приобретен новичок. Речь идет о 24-летнем швейцарце из «Янг Бойз» Сильване Хефти. В его активе 10 матчей за молодежную сборную и 29 поединков (2 гола) в текущем сезоне. Хефтитакже поиграл в «Санкт-Галлене». Предполагается, что итальянский клуб потратил на переход 5 млн евро.

«Дженоа» идет в зоне вылета и не побеждает после прихода на пост главного тренера Андрея Шевченко. Ближайший матч - 6 января против «Сассуоло».