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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» заключил контракт со швейцарским защитником

03 Января 2022 • 21:27 Комментировать
Сассуоло
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Дженоа
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06.01 18:30

Попавший в сложное турнирное положение «Дженоа» активно подписывает новых игроков. Если интерес к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку пока остается гипотетическим, то на позицию правого защитника уже приобретен новичок. Речь идет о 24-летнем швейцарце из «Янг Бойз» Сильване Хефти. В его активе 10 матчей за молодежную сборную и 29 поединков (2 гола) в текущем сезоне. Хефтитакже  поиграл в «Санкт-Галлене». Предполагается, что итальянский клуб потратил на переход 5 млн евро.

«Дженоа» идет в зоне вылета и не побеждает после прихода на пост главного тренера Андрея Шевченко. Ближайший матч - 6 января против «Сассуоло».

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Янг Бойз Сильван Хефти
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САССУОЛО ДЖЕНОА
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