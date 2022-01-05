Как оказалось, «Аталанта» и «Дженоа» практически согласовали арендное соглашение по полузащитнику Алексею Миранчуку. Стороны сошлись на условии, что клуб из Генуи получит возможность выкупить россиянина в конце сезона, если сохранит прописку в Серии А.

Переход мог уже состояться, но вмешался главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. По информации Sport24, наставник не хотел бы отпускать Миранчука, пока к команде не присоединится недавно приобретенный Жереми Бога.

Сам ивуариец отправился в расположение своей сборной на Кубок африканских наций, поэтому «Аталанта» в теории может затянуть сделку аж до последнего дня зимнего трансферноего окна.