Журналист: Бога переходит в «Аталанту»

Спустя несколько недель переговоров «Сассуоло» все же согласился продать своего лидера Жереми Бога в «Аталанту». Стороны уже уладили все детали сделки и подписали необходимые документы.

Об этом свидетельствует инсайдер Фабрицио Романо. За атакующего полузащитника клуб из Бергамо заплатит 22 миллиона евро плюс различные бонусы. Более того, в следующие несколько часов Бога прибудет на базу команды для прохождения медицинского обследования.

Напомним, переманить ивуарийца к себе пытался донецкий «Шахтёр», но получил отказ от руководства «Сассуоло».

Также уточним, что теперь у россиянина Алексея Миранчука появится еще один конкурент за место в атаке «Аталанты».