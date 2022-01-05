«Дженоа» усилился норвежским защитником

«Дженоа» объявил о трансфере 22-летнего норвежского защитника Лео Скири Остигора, который взят в аренду у «Брайтона». Остигор будет защищать цвета «грифонов» в футболке с 55-м номером.

Свою карьеру в большом футболе Лео начинал в составе «Мольде», затем был отдан в аренду «Викингу» из Ставангера. В 2018-м его купил «Брайтон», но ни одного матча в составе этого клуба Остигор так и не провел, зато его регулярно сдавали в аренду - сперва в «Ковентри», затем в «Сток Сити».

Также Лео с 16-летнего возраста регулярно защищает цвета юношеских и молодежных сборных Норвегии, проведя в общей сложности без малого полсотни матчей в футболке национальной команды.