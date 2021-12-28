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Чемпионат Италии. Серия А

Кришито заболел коронавирусом на следующий день после рождения третьего ребёнка

28 Декабря 2021 • 18:18 Комментировать (1)
Сассуоло
...
Дженоа
06.01 18:30

Капитан «Дженоа» Доменико Кришито во второй раз заболел коронавирусом. Футболист ещё больше опечален потому, что 27 декабря стал отцом в третий раз. Его жена родила дочку Алису. Также у пары двое сыновей.

«Я не избежал заболевания коронавирусом, который сразил детей, жену и няню. Чертов КОВИД…», - написал Кришито в «Инстаграме», добавив, что также расстроен из-за того, что уже болел коронавирусом и был дважды вакцинирован.

Год назад «Дженоа» больше всех пострадал от коронавируса, который был диагностирован у 12 футболистов и сотрудников. Кришито заявлял, что в тот момент думал о завершении карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Доменико Кришито
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САССУОЛО ДЖЕНОА
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Комментарии (1)
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Zenituwka
28 Декабря 2021 в 18:31
Чаще вакцинируйся,братан, тогда ещё не раз поболеешь и семью заразишь :)
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