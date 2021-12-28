Кришито заболел коронавирусом на следующий день после рождения третьего ребёнка

Капитан «Дженоа» Доменико Кришито во второй раз заболел коронавирусом. Футболист ещё больше опечален потому, что 27 декабря стал отцом в третий раз. Его жена родила дочку Алису. Также у пары двое сыновей.

«Я не избежал заболевания коронавирусом, который сразил детей, жену и няню. Чертов КОВИД…», - написал Кришито в «Инстаграме», добавив, что также расстроен из-за того, что уже болел коронавирусом и был дважды вакцинирован.

Год назад «Дженоа» больше всех пострадал от коронавируса, который был диагностирован у 12 футболистов и сотрудников. Кришито заявлял, что в тот момент думал о завершении карьеры.