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Конте планирует масштабную перестройку в «Тоттенхэме»

09 Января 2022 • 18:41 Комментировать
Тоттенхэм
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Арсенал
2.50 3.30 2.85
16.01 19:30

Несмотря на вполне удачный старт своей работы в «Тоттенхэме», наставник Антонио Конте планирует по-настоящему преобразить коллектив следующим летом. Британская пресса разузнала, кто может стать жертвой грядущей перестройки.

Журналисты ESPN свидетельствуют, что итальянский специалист укажет на дверь сразу нескольким футболистам основного состава. Среди них числятся Деле Алли, Стевен Бергвейн, Танги Ндомбеле, Джованни ло Чельсо и Мэтт Доэрти.

К тому же, Конте хотел бы усилить оборонительную линию, а также найти сменщика для форварда Гарри Кейна. Помимо этого, «шпоры» начнут поиски нового центрального хавбека, который будет способен качественно подключаться к атакам.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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