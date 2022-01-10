Н’Домбеле не нужен «Тоттенхэму»

Лондонский «Тоттенхэм» всерьёз задумался с французским полузащитником Тангайем Н’Домбеле.

Журналист Фабрицио Романо в Twitter сообщил, что лондонский «Тоттенхэм» более не нуждается в услугах французского футболиста.

Tottenham are looking for a solution to sell or loan out Tanguy Ndombele in January. Rumours about AS Roma but no talks so far as Italian side are working to sign Sergio Oliveira. #THFC



Spurs are also open to discuss swap deals including Ndombele as part of the negotiation. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2022

Лондонский клуб будет делать всё возможное, чтобы отдать футболиста в аренду, обменять Н’Домбеле на другого игрока, либо продать его хотя бы с какой-то выгодой.

Ходили слухи, что Тангай Н’Домбеле может отправиться в итальянскую «Рому» к Жозе Моуринью, который неплохо знает футболиста, но пока «волки» больше заинтересованы в подписании полузащитника «Порту» Сержиу Оливейры.

В нынешнем сезоне Тангай Н’Домбеле провёл за «Тоттенхэм» во всех турнирах 16 матчей, забил два гола и отметился одной голевой передачей.