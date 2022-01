Н’Домбеле не нужен «Тоттенхэму»

Лондонский «Тоттенхэм» всерьёз задумался с французским полузащитником Тангайем Н’Домбеле.

Журналист Фабрицио Романо в Twitter сообщил, что лондонский «Тоттенхэм» более не нуждается в услугах французского футболиста.

Tottenham are looking for a solution to sell or loan out Tanguy Ndombele in January. Rumours about AS Roma but no talks so far as Italian side are working to sign Sergio Oliveira. #THFC



Spurs are also open to discuss swap deals including Ndombele as part of the negotiation.