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Райт призвал «Арсенал» купить Вейналдума

10 Января 2022 • 16:39 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
15.01 23:00

Легендарный нападающий «Арсенала» Иан Райт посоветовал своему бывшему клубу приобрести экс-полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума, который сейчас испытывает трудности в «ПСЖ».

«У него большой опыт. Он победитель Премьер-лиги. Он может помочь Самби Локонга достичь прогресса. Этот трансфер помог бы «Арсеналу» стать более конкурентоспособным», – цитирует слова Райта Daily Mail.

Напомним, что Вейналдум присоединился к «ПСЖ» этим летом из «Ливерпуля» на правах свободного агента. На его счету по голу и ассисту в 17 матчах Лиги 1. По ходу сезона полузащитник уже заявлял, что испытывает трудности в команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСЖ Лига 1 Апл Джорджиньо Вейналдум
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ПСЖ БРЕСТ
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