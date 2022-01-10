Райт призвал «Арсенал» купить Вейналдума

Легендарный нападающий «Арсенала» Иан Райт посоветовал своему бывшему клубу приобрести экс-полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума, который сейчас испытывает трудности в «ПСЖ».

«У него большой опыт. Он победитель Премьер-лиги. Он может помочь Самби Локонга достичь прогресса. Этот трансфер помог бы «Арсеналу» стать более конкурентоспособным», – цитирует слова Райта Daily Mail.

Напомним, что Вейналдум присоединился к «ПСЖ» этим летом из «Ливерпуля» на правах свободного агента. На его счету по голу и ассисту в 17 матчах Лиги 1. По ходу сезона полузащитник уже заявлял, что испытывает трудности в команде.